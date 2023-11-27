Анастасія Димид запалила сцену «Дитячого Євробачення»: яке місце посіла українка

26 листопада у Ніцці (Франція) відбувся фінал пісенного конкурсу серед юніорів «Дитяче Євробачення-2023». У ньому взяли участь юні артисти із 16 країн. Україну представила 9-річна Анастасія Димид із села Гошів Івано-Франківської області. Вона стала наймолодшою учасницею конкурсу.

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За результатами суддівського та глядацького голосування талановита українка з піснею «Квітка», яку для неї написала співачка Світлана Тарабарова, посіла пʼяту сходинку.

Анастасія запалила сцену яскравим номером в стилі аніме, а сама співачка перевтілилася в українську Сейлор Мун — героїню аніме.

Співачка набрала 128 балів. Глядачі, а цього року Україна могла голосувати за свого представника, поставили Анастасію на третє місце (83 бали). А от професійне журі від усіх країн-учасниць оцінило виступ нашої юної співачки на 45 балів.

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Перемогу на «Дитячому Євробаченні» другий рік поспіль здобула Франція. Країну представляла співачка Зої Клозюр (Zoé Clauzure) з піснею Cœur. Сукупно вона набрала 228 голосів. На другому місці опинилася Іспанія, третьому — Вірменія, далі — Велика Британія та Україна.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні розпочався національний відбір на «Євробачення-2024», яке пройде у Швеції. Наразі Суспільне оголосило десятку фіналістів, які змагатимуться за право представляти країну на конкурсі.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

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