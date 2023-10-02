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Наймолодша учасниця нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 представить Україну у Франції (фото, відео)

9:06 2 жовтня 2023
Анастасія Димид

У фіналі національного відбору на участь у «Дитяче Євробачення-2023», членами журі якого були обрані продюсер Ігор Кондратюк, співачка Jerry Heil та реперка ALYONA ALYONA, перемогла наймолодша учасниця — 9-річна Анастасія Димид з Івано-Франківщини з піснею «Квітка».

Як повідомляє «ДМ Суспільного», юна співачка ще під час перебігу нацвідбору була впевнена у своїй перемозі, бо «завзято і наполегливо працювала задля цього моменту все життя».

Цього року глядачі обирали переможця нацвідбору у два етапи: перший — за два дні до фіналу, другий — під час трансляції фіналу наживо.

Анастасія Димид отримала сумарно від журі та глядачів 9 балів. Журі оцінили її виступ у 4 бали, а остаточне рішення було за глядачами, які віддали виконавиці найвищі 5 балів.

Переможниця народилася у селі Гошів Івано-Франківської області, вона мріє стати відомою на весь світ співачкою. Дівчинка займається вокалом з п`яти років, брала участь у багатьох конкурсах.

21-й Дитячий пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому візьмуть представники 16 країн-учасників, пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться у неділю, 26 листопада, в Палаці Нікайя у Ніцці.

Нагадаємо, що на минулорічному конкурсі перше місце посів юний співак з Франції, а співачка з України зайняла дев`яте місце.

Фото «Суспільного»

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