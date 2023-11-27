Порятунком залишився незадоволений: прикордонники розшукали українця, який два дні блукав засніженими Карпатами у джинсах та кросівках (відео)

Днями прикордонники знайшли в горах 46-річного мешканця Дніпропетровщини, який більше трьох діб блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі і води. Чоловік, який хотів незаконно перейти кордон, згодом помер у лікарні.

РЕКЛАМА

Невдовзі після цього випадку прикордонники знайшли ще одного «туриста», якому пощастило більше, ніж попередньому — лікарі оцінюють його стан як задовільний.

В ДПСУ зазначають, у Закарпатті прикордонники від румунських колег дізналися, що на горі Піп Іван Мармароський перебуває людина, яка просить про допомогу. В результаті складної через погодні умови пошукової операції чоловіка виявили за 3 кілометри від державного кордону. Він був без належного спорядження, у джинсах та кросівках. В цивільному одязі він ходив горами дві доби.

РЕКЛАМА

«Спочатку громадянин не був задоволений появі українських правоохоронців, адже розраховував на порятунок від румунських, а тому й пояснювати мету свого перебування в горах відмовлявся. Згодом зізнався у намірі потрапити до Румунії. Прикордонники встановлюють коло осіб, ймовірно, причетних до організації незаконної подорожі українця», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що цієї осені турист в румунських Карпатах знайшов тіло померлого чоловіка, який, ймовірно, пролежав там тривалий час.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook та Instagram