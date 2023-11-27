Затримка у дорозі — майже година: «Укрзалізниця» повідомила, які потяги зараз спізнюються через негоду
Через негоду в Україні деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину.
Як повідомляють в «Укрзалізниці», це:
- № 247/248 Одеса — Київ,
- № 11/12 Одеса — Львів,
- № 7/8 Одеса — Харків,
- № 53/54 Одеса — Дніпро,
- № 253/254 Одеса — Кривий Ріг,
- № 119/120 Львів — Запоріжжя.
Втім, попри сильні снігопади жоден рейс в країні не був скасований. Більш того, «Укрзалізниця» посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:
- +4 вагони поїзду № 106 Одеса — Київ сьогодні, 27 листопада;
- +4 вагони поїзду № 248 Київ — Одеса сьогодні, 27 листопада;
- +4 вагони поїзду № 248 Одеса — Київ завтра, 28 листопада;
- +4 вагони поїзду № 779 Суми — Київ завтра, 28 листопада.
В столиці Київська кільцева електричка курсує за графіком.
«Укрзалізниця» закликає пасажирів при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови. У разі необхідності радять звертатися на цілодобову гарячу лінію: 800 503 111.
Нагадаємо, що через негоду таксисти в Києві збільшили тарифи на перевезення пасажирів.
Фото «УЗ»28