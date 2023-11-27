Затримка у дорозі — майже година: «Укрзалізниця» повідомила, які потяги зараз спізнюються через негоду

Через негоду в Україні деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», це:

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№ 247/248 Одеса — Київ,

№ 11/12 Одеса — Львів,

№ 7/8 Одеса — Харків,

№ 53/54 Одеса — Дніпро,

№ 253/254 Одеса — Кривий Ріг,

№ 119/120 Львів — Запоріжжя.

Втім, попри сильні снігопади жоден рейс в країні не був скасований. Більш того, «Укрзалізниця» посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

+4 вагони поїзду № 106 Одеса — Київ сьогодні, 27 листопада;

+4 вагони поїзду № 248 Київ — Одеса сьогодні, 27 листопада;

+4 вагони поїзду № 248 Одеса — Київ завтра, 28 листопада;

+4 вагони поїзду № 779 Суми — Київ завтра, 28 листопада.

В столиці Київська кільцева електричка курсує за графіком.

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«Укрзалізниця» закликає пасажирів при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови. У разі необхідності радять звертатися на цілодобову гарячу лінію: 800 503 111.

Нагадаємо, що через негоду таксисти в Києві збільшили тарифи на перевезення пасажирів.

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Фото «УЗ»

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