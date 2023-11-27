Як служби таксі заробляють на киянах у снігову негоду: експеримент ЗМІ

У Києві у понеділок, 27 листопада, через сніг та вітер ускладнений рух на дорогах. Водіїв закликали віддавати перевагу комунальному транспорту. Але тим, хто поспішає, доводиться викликати таксі.

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Журналісти «Інформатора» провели експеримент та дізналися, чи підвищили столичні таксисти платню за проїзд в складних погодних умовах, вивчивши для прикладу три напрямки: Позняки — центр міста, Оболонь — залізничний вокзал, а також Буча — Майдан Незалежності. І на прикладах кількох фірм з`ясували, що тарифи зросли на 50−100 відсотків.

Зазначається, що зазвичай поїздка з густонаселеного житлового масиву Позняки до самого центру Києва коштує близько 150 грн, трохи дорожце — у ранкові часи. А 27 листопада доїхати від вул. Анни Ахматової в Дарницькому районі міста до Володимирської в центрі коштуватиме 282 грн (економ-клас) та майже 350 грн (комфорт). Інша служба пропонує аналогічну поїздку («Ахматової-Володимирська») за 242 грн.

Зі столичної Оболоні до району центрального залізничного вокзалу тариф зазвичай складає 170 — 200 грн зранку. А сьогодні за таку поїздку з району ст.м. Героїв Дніпра до вокзалу просили вже 317 грн в економі та майже 400 грн в комфорт-класі. Ще одна служба таксі пропонує поїздку за схожим маршрутом — з Оболонського проспекту до автостанції «Київ», що поряд з залізничним вокзалом, — за 279 грн.

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Приблизно стільки ж коштуватиме поїздка з Бучі до центру столиці: в економ-класі це 321 грн, комфорт — ті самі 400 грн. Трохи дорожче обійдеться «базова» поїздка в економ-класі в іншій службі таксі — кошторис складе 351 грн, а дорога, зважаючи на трафік, триватиме приблизно годину. І це при тому, що в звичайні дні поїздка з передмістя до самого центру може коштувати трохи більше 200 грн.

Журналісти стверджують, що відсоток збільшення коливається — від приблизно 50% для тарифу «економ» в сторону збільшення. При чому йдеться саме про «офіційне» збільшення тарифу, до якого можна додати «неофіційне» з боку самих водіїв, коли навіть попри підвищені ставки тарифу прибуття таксі не гарантоване. Відтак, водії можуть просто не брати замовлення, чи відмовлятись від нього, поки пасажир не вирішить самостійно підвищити тариф.

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Нинішня негода призвела не лише до відключення світла у більше, ніж двох тисячах населенних пунктів України, а й до потрапляння у «снігові пастки» автівок на трасах. Лише з вечора 26 листопада надвичайні служби та правоохоронці відбуксували більше 800 автівок.

Фото Pixabay

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