Солідна премія та переїзд: гороскоп на грудень для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на грудень 2023 року. На думку Людмили, перший місяць зими для багатьох знаків пройде спокійно, без емоційних потрясінь і несподіваних поворотів долі. Нагадаємо також, кому пощастить у перші зимові вихідні.

РЕКЛАМА

Овни

Зірки радять представникам знака у грудні більше довіряти своїй інтуїції. Вона допоможе зробити правильний висновок або прийняти рішення щодо найважливішого питання. Не варто переносити справи, над якими ви вже давно працюєте, на наступний рік. Намагайтеся все завершити у грудні.

Тельці

РЕКЛАМА

Представники знаку можуть у грудні «спочивати на лаврах». Вважайте, що всі питання, які ви мали вирішити у 2023 році, завершені. Поліпшити вже нічого не вдасться. Тому просто розслабтеся та займіться підготовкою до новорічних свят. Заплануйте зустріч з друзями або коротку подорож.

Близнюки

РЕКЛАМА

Незважаючи на завершення року, ваші плани на майбутнє не закінчуються. У грудні з'явиться приплив енергії для нових звершень. Не варто зупинятися, якщо відчуваєте сили йти далі. Фізичний та емоційний запал у вас на підйомі.

Раки

РЕКЛАМА

У другій половині місяця можливе розчарування у близькій людині. Ваші плани будуть під загрозою зриву, але не варто зневірятися. Просто дайте собі час перевести дух, набратися сил і почати діяти знову. Ваші старання рано чи пізно будуть оцінені.

Леви

Впевнені у собі представники знака у грудні можуть зіткнутися з нерозумінням серед друзів та колег по роботі. Просто ваша активність буде «бити через край» і багатьох відлякуватиме. Тому варто зменшити свій запал і постаратися зберегти енергію, яка стане вам у нагоді наступного місяця.

Діви

Зірки вирішать винагородити представників знака за їхні старання протягом усього року. Варто очікувати на підвищення зарплати або солідної премії. У гонитві за успіхом не забувайте і про своє здоров'я — частіше відпочивайте та займайтеся профілактикою організму.

Терези

Успіх посміхнеться представникам знаку Терезів — але не втрачайте голову від нього. У фінансовому плані та на особистому фронті будуть лише перемоги. Будьте пильні у знайомстві з новими людьми — вони можуть стати вашими опонентами. Другу половину місяця присвятіть приємним турботам та плануванню новорічних свят.

Скорпіони

У грудні представники знака можуть зіткнутися із сильним емоційним потрясінням. Але не варто лякатися — це тільки зміцнить ваші нерви і налаштує на бойовий лад. Більше уваги приділяйте своїм близьким, частіше проводьте час із друзями та гуляйте на свіжому повітрі.

Стрільці

Представникам знака у грудні доведеться частіше, ніж зазвичай, йти на компроміси. Не варто щосили доводити свою правоту — бажаного результату ви все одно не досягнете. Довіртеся долі та присвятіть час своїй родині та відпочинку.

Козероги

У грудні до представників знака Козерога повернеться грошова удача. Завершаться угоди, які давно було відкладено. Намагайтеся закрити всі важливі питання до другої половини місяця. Час, що залишився, присвятіть собі і своїм близьким.

Водолії

Під фінал року можливий переїзд у нове місто чи зміна житла. У будь-якому випадку, зміни у вашому житті виявляться позитивними. Гарний час для підбиття підсумків та завершення важливих справ. Якщо ви планували зізнання у коханні — кращого часу просто не знайти.

Риби

Грудень виявиться продуктивним у плані роботи. Можливі нові проекти та привабливі пропозиції щодо бізнесу. Ближче до кінця року можливий переїзд до нового міста чи країни. Не бійтеся приймати серйозні рішення — вони можуть виявитися доленосними.

Раніше астрологи назвали чотири найбільш «занудні» знаки зодіаку.

97

Читайте нас у Facebook та Instagram