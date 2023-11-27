Деякі зустрічі відкладені: що відомо про стан здоров’я Папи Франциска

Папа Франциск перебуває в доброму здоров'ї, у нього немає температури, а його дихання явно покращується, повідомили у Ватикані. У неділю 87-річний понтифік не читав свого традиційного послання. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Франциск був екстрено госпіталізований навесні з респіраторною інфекцією.

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«Дорогі брати та сестри. Вітаю вас з неділею. Сьогодні я не можу з'явитися біля вікна, тому що у мене запалення легенів», — сказав Франциск.

Керівник прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні написав Vatican News у комюніке для журналістів, що комп'ютерна томографія «виключила пневмонію, але показала запалення, що викликає утруднене дихання». Він зазначив, що Папі внутрішньовенно вводять антибіотик, щоб зробити лікування більш ефективним.

«Стан Папи добрий і стабільний, температури немає, а його дихання явно покращується», — повідомив він.

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Речник Ватикану також підкреслив, що для того, щоб полегшити його одужання, деякі зустрічі Франциска, заплановані на найближчі дні, були відкладені. У понеділок Папа дав аудієнцію президенту Парагваю Сантьяго Пенья Паласіоса. Зустріч тривала близько пів години.

Очікується, що в п'ятницю Франциск відправиться в Дубай на кліматичну конференцію COP28.

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Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск продовжує проводити реформи, попри досить жорсткий спротив усередині католицької церкви. Так, Ватикан оголосив про те, що люди, які здійснили трансгендерний перехід, можуть проходити обряд хрещення та вінчання.

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