Папа Римський Франциск, який вважає, що військова промисловість винна у «мучеництві українського народу», продовжує проводити реформи, попри досить жорсткий спротив усередині католицької церкви. Так, Ватикан оголосив про те, що люди, які здійснили трансгендерний перехід, можуть проходити обряд хрещення та вінчання.

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У доктринальному відділі Ватикану зазначили також, що трансгендери мають право бути хрещеними батьками при хрещенні та свідками при вінчанні.

Франциск прагне зробити католицьку церкву доступнішою для представників ЛГБТ-спільноти.

Заява Ватикану щодо трансгендерних осіб відбулася після того, як бразильський єпископ Хосе Негрі написав листа керівництву католицької церкви з шістьма запитаннями. Усі вони стосувалися ЛГБТ-спільноти.

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Відповідь підготував доктринальний відділ Ватикану. Повідомляється, що Франциск схвалив цей тристорінковий текст.

У ньому сказано, що трансгендер, у тому числі який пройшов гормональне лікування та операцію зі зміни статі, може прийняти хрещення на тих же умовах, що й інші віруючі, «якщо немає ситуацій, у яких існує ризик виникнення публічного скандалу чи дезорієнтації серед вірян».

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Якщо доросла людина пройшла гормональне лікування та операцію зі зміни статі, вона може бути хрещеним батьком або хрещеною матір'ю.

Водночас Ватикан залишає право за католицькими священиками відмовляти у подібній участі трансгендерних людей, якщо «існує небезпека скандалу, невиправданого узаконення чи дезорієнтації в освітній галузі церковної спільноти».

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На питання про те, чи можуть батьки однієї статі, які усиновили дитину або використали сурогатну матір, хрестити дитину в церкві, Ватикан заявив, що рішення священика має базуватися на «обґрунтованій надії, що дитина буде вихована у традиціях католицької релігії».

Нагадаємо, у жовтні Папа Римський заявив, що одностатеві пари можуть отримувати благословення від священика: за його словами, до такого прохання слід ставитися з «пастирським милосердям». При цьому Франциск додав, що католицька церква, як і раніше, вважає одностатеві стосунки однозначно гріховними і не визнає одностатевих шлюбів.

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», Естонія першою на пострадянському просторі легалізувала одностатеві шлюби. В Україні до Верховної Ради також подано законопроект про ЛГБТ-партнерство.

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