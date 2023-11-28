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Шоу-бізнес

Її не впізнати: Селена Гомес завершує рік із вражаючою зачіскою

21:58 30 листопада 2023
Селена Гомес

31-річна співачка, яка нещодавно отримала музичну премію Billboard Music Award і має понад 400 мільйонів підписників в Instagram, представила свою оновлену зачіску в неділю в Instagram Stories, де її темне від природи волосся перетворилося на світле, меліроване та подовжене.

Виконавиця хіта Calm Down продемонструвала зміну зачіски, зробивши середній проділ і тонкі об'ємні хвилі, що спадали на плечі, одягнувши чорну твідову сукню-блейзер від Valentino.

Селена Гомес в новому образі

Як повідомляє Mail Online, за новим образом стоїть її зірковий перукар Філіп Верхейен, який працює зі знаменитостями.

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Зміни відбулися всього через місяць після того, як Селена продемонструвала свій особливий вигляд на благодійному заході Rare Impact Fund Benefit for Youth Mental Health, коли вона попрощалася зі своїми довгими пасмами і уклала волосся у пряме каре.

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес зізналася в коханні до Парижу та поділилася в Instagram прекрасною серією фотографій.

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