«Люблю!»: Селена Гомес показала, чим займалася у Парижі (фото)

Париж — воістину місто кохання, і співачка та акторка Селена Гомес — живий тому доказ. Вона поринула у романтичну атмосферу французької столиці під час зйомок фільму «Емілія Перес», де вона зіграла із Зої Салданою і Карлою Софією Гаскон. Режисером став Жак Одіар, який описав фільм як «оперне лібрето в чотирьох діях» в інтерв'ю виданню Variety.

Селена поділилася в інстаграмі, де вже має понад 400 мільйонів підписників, прекрасною серією фотографій, які демонструють її європейську пригоду, і шанувальники не могли натішитися її любов'ю до Парижу. У своєму проникливому дописі зірка висловила вдячність за незабутні два місяці, які вона провела в Парижі: «Дякую тобі, Париже, за те, що ти став моїм домом далеко від дому. Робота над цим фільмом по-справжньому змінила моє життя, і я не можу дочекатися, коли зможу поділитися з вами ще чимось. Я люблю вас усіх!»

Її слова були сповнені любові та вдячності до міста, яке прийняло її з розпростертими обіймами. На одній з фотографій Селена та її молодша сестра позують біля французької кондитерської, тримаючи в руках гігантський круасан. Біла сорочка та джинси Селени ідеально доповнюють її образ, коли вона удає, що відкушує шматочок випічки.

Селена з сестрою

На всіх світлинах Селена сяюча, щаслива й щиро насолоджується своїм перебуванням у столиці Франції.

Нагадаємо, Селена Гомес розповіла про розрив з Джастіном Бібером: «Він розбив моє серце».

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