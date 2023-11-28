«Мені чомусь дуже болить ця дитина»: щемлива історія про захисника, який поліг в бою на Донеччині

Трагічна звістка про втрату захисника знову чорним птахом прилетіла до Ямпільської територіальної громади на Вінниччині. 32-річний молодший сержант Валерій Рочняк служив у війську старшим техніком механізованої батареї. Виконував завдання по захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Степове у Донецькій області, де внаслідок бойових дій 17 листопада загинув, повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті».

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Доля не особливо балувала Валерія з дитинства. Ріс у багатодітній родині, де було 4 дітей, вихованням займалась лише мама, бо подружнє життя не склалось. Нелегко доводилось хворобливій жінці і морально, і матеріально. Однак попри це, Валерій був доброю, спокійною, милою дитиною, завжди готовою відгукнутись і допомогти.

«Мені чомусь дуже болить ця дитина. Звістка про його загибель просто вразила у самісіньке серце. Не спала усю ніч, згадувала, плакала. Це вже другий мій учень, що загинув на війні. Перша втрата — Сергій Разгуляєв. Валерик був дуже добрим, спокійним, вчився посередньо, але дуже любив спорт, мав гарні результати і перспективи. Після 9-го класу вступив і закінчив політехнічний технікум, — розповіла ЗМІ перша вчителька Тамара Венгер. — Сім’я жила дуже скромно, мама хворіла, не могла працювати. Отож я завжди намагалась пригостити хлопчика чимось смачненьким, старалась вирішити питання з його харчуванням, коли воно ще не було безкоштовним. Допомагала увесь час чим могла, бо бачила, як важко виживати цій сім’ї. Ласкава дитина була, усі чотири роки, допоки вчила Валерія, йшов зі мною додому завжди за руку… Любив дуже маму. Своєю заступою називала вона сина. Померла нещодавно. А тепер і Валерика немає. Як пережити це горе?»

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Поховали бійця з усіма почестями — спільною молитвою, під залпи почесної варти на центральній алеї міського кладовища. Державний Прапор України, яким була оповита труна, вручили донечці героя — Анні.

Раніше повідомлялося про загибель старшого солдата аеромобільного батальйону Романа Логащука з Рівненщини, який не дожив до 28-річчя всього кілька тижнів.

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