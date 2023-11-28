Окупанти атакували Запоріжжя «Іскандером», поранено людину

У вівторок, 28 листопада, російські війська знову атакували з повітря одне із підприємств Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя», — розповів він.

За його словами, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети «Іскандер», хоча зараз тип ракети уточнюється.

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«За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину», — зазначив Малашко.

Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

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Своєю чергою, місцеві ЗМІ опублікували коротке відео, на якому чути звук вибуху від удару.

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Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед «бавовною» у місті зникало електропостачання.

Нагадаємо, що вночі під ворожий удар потрапили також об'єкти у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.



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