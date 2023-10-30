37.40 / 37.99 39.69 / 40.49
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог атакував Запоріжжя балістикою: є «приліт»

13:27 30 жовтня 2023
Ракета

Невдовзі після ракетного удару ворога «Оніксами» по Одесі ранком понеділка, 30 жовтня, під обстрілом знов опинилося Запоріжжя.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, ворог атакував околиці обласного центру.

«Ушкодження отримало приміщення комунальної установи. Дякувати Богові, люди не постраждали. Наразі усі міські служби задіяні в ліквідації наслідків обстрілу», — зазначив він.

За попередньою інформацією, по місту вдарили балістикою.

РЕКЛАМА

Незадовго до ракетного удару по місту канал «Крымский ветер» повідомляв про запуски ракет з території окупованого Криму: з районів Червоногвардійського та Джанкою. Зазначалося, що це могли буди «Іскандери-М».

Накадаємо, що минулого тижня окупанти також запускали балістичні ракети по Запоріжжю — тоді одна з двох ракет поцілила по території підприємства.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Литвинова

«Ми ніколи не повернемось з війни. Спробуйте це усвідомити і взяти відповідальність за життя в тилу в свої руки», — Леся Литвинова

карти

Овнам — Королева пентаклів, Дівам — перевернутий Світ: кому карти Таро обіцють багатство на новому тижні

Ракета

Ворог атакував Запоріжжя балістикою: є «приліт»

Opel Meriva

Мають ряд значних недоліків: названо три найгірші моделі бренду Opel за останні 10 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту