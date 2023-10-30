Ворог атакував Запоріжжя балістикою: є «приліт»

Невдовзі після ракетного удару ворога «Оніксами» по Одесі ранком понеділка, 30 жовтня, під обстрілом знов опинилося Запоріжжя.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, ворог атакував околиці обласного центру.

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«Ушкодження отримало приміщення комунальної установи. Дякувати Богові, люди не постраждали. Наразі усі міські служби задіяні в ліквідації наслідків обстрілу», — зазначив він.

За попередньою інформацією, по місту вдарили балістикою.

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Незадовго до ракетного удару по місту канал «Крымский ветер» повідомляв про запуски ракет з території окупованого Криму: з районів Червоногвардійського та Джанкою. Зазначалося, що це могли буди «Іскандери-М».

Накадаємо, що минулого тижня окупанти також запускали балістичні ракети по Запоріжжю — тоді одна з двох ракет поцілила по території підприємства.

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Ілюстративне фото з відкритих джерел

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