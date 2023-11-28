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Події

Скоригувала десятки «шахедів» на Одесу: правоохоронці затримали жінку-агента російського ГРУ

12:10 28 листопада 2023
В суді

В Одесі контрозвідники СБУ затримали агентку російського гру, яка разом з двома поплічниками скоригувала десятки «Шахедів» по різних локаціях у місті.

Там, за її інформацією, нібито базувалися підрозділи ЗСУ, повідомили у спецслужбі.

Її соратників СБУ викрила та повідомила про підозру ще у серпні. Ними виявилися агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв'язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.

І ось затримано третю фігурантку справи. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед», причому з її подачі на фюзеляжах БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами.

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Напис на БПЛА ворога

Комунікацію з координатором агентурної мережі — кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим — жінка підтримувала в популярному месенджері.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), зловмисницю взяли під варту. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше такий же вирок винесли у справі навідника російської ракети на будівлю Харківської облдержадміністрації.

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Фото СБУ

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