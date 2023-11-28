кремль побоюється, що дружини військовослужбовців строкової служби, які незадоволені тривалим терміном служби своїх чоловіків, можуть стати великою політичною проблемою, особливо напередодні президентських виборів наступного року. Щоб запобігти зростанню невдоволення серед жінок, регіональні чиновники отримали вказівку якнайшвидше видати грошову допомогу жінкам солдатів.

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У кремлі вважають, що більшість дружин призовників більше дбають про отримання грошей, ніж про повернення своїх чоловіків з війни, повідомляє «Верстка». Така інформація з'явилася після того, як 7 листопада дружини військовослужбовців влаштували публічну акцію протесту в москві.

Як повідомило міністерство оборони Великобританії, протестуючі жінки зібралися на Театральній площі і розгорнули плакати з вимогою включити їхніх чоловіків у ротацію і відправити подалі від лінії фронту. У повідомленні в соціальних мережах зазначалося, що поліція розігнала протест за лічені хвилини.

«Однак заслуговує на увагу вимога протестувальників, — підкреслюється у звіті міністерства. — Невизначено тривале перебування військовослужбовців без ротації все частіше сприймається як неможливе як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами».

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ЗМІ стверджують, що кремль хоче переконати дружин призовників, сподіваючись, що в подальшому подібні ситуації більше не виникатимуть. Під час триденної конференції під москвою чиновники отримали вказівку не допустити поширення протестів. Їм сказали: «Переконуйте, обіцяйте, платіть. Що завгодно, аби тільки вони не вийшли на вулиці. У будь-якій кількості, навіть 50 осіб».

Нещодавні прохання дружин військових організувати протести в москві та Санкт-Петербурзі також були відхилені.

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«кремль, схоже, все більше стурбований громадським невдоволенням, особливо перед президентськими виборами в росії, запланованими на наступний рік», — повідомляє Business Insider.

Аналогічної думки дотримуються і аналітики. «кремль незрозуміло чому занепокоєний», враховуючи «очевидну широку підтримку» путіна, йдеться в нещодавній доповіді Інституту дослідження війни.

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«У країні, де немає незалежних ЗМІ або інших ефективних систем державного контролю, де держава проводить репресивну політику проти всіх видів громадянської активності, матері і дружини є єдиними законними критиками військових», — пише OpenDemocracy, незалежна міжнародна медіаплатформа.

Раніше «ФАКТИ» публікували роздуми політичного експерта Вадима Денисенка про страхи путіна та настрої в російському суспільстві.

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