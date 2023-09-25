«Солдатів не шкодуйте, ще пришлемо»: як у рф боряться з окупантами, що скаржаться на керівництво у соцмережах

810 окрема бригада морської піхоти, яка дислокується в окупованому Севастополі — підрозділ, що був відповідальний за оборону села Роботине, Запорізької області. Починаючи з червня 2023 року військовослужбовці бригади перебували під постійним вогневим впливом ЗСУ. Бригада зазнала суттєвих втрат, зокрема, внаслідок невмілих дій командування. Військовослужбовці перебували на позиціях без ротацій. Без належного забезпечення боєкомплектами і військовою технікою, пише телеграм-канал «Досьє шпигуна», який начебто веде один зі співробітників спецслужб.

«Втрати особового складу заповнювалися фактично „з коліс“. За рішенням комбрига, необхідної евакуації поранених не проводилося. Що вже варто говорити про моральний стан військовослужбовців. Сили бригади були кинуті на утримання села за всяку ціну, адже на кону стояла честь командира бригади — героя росії полковника Бернгарда Олексія Борисовича. Усе це вилилося в публікацію „ВКонтакте“ в групі „Мобілізація / Виплати і допомоги мобілізованим“ авторства мобілізованого військовослужбовця Олексія Г. У своєму пості під назвою „Саботаж або маніяк ака Монгол“, Олексій порушує питання неадекватного керівництва бригадою з боку Бернгарда. Також висвітлюються питання відсутності евакуації поранених, відсутності засобів РЕБ, відсутності БК і засобів контрбатарейної боротьби».

Але ключовим питанням, додає автор каналу, є нераціональне використання особового складу, який посилали на відбиття позицій малими групами.

«Як казав комбриг — „солдатів не шкодуйте, ще пришлемо“. Менш ніж за добу Бернгард дізнався про публікацію, і її було видалено з ВК, але скріни вдалося зберегти. За словами військовослужбовців бригади, автора поста Олексія Г. відправили на передові позиції, і наразі він значиться „зниклим безвісти“. Аналогічна ситуація відбувалася і з іншими військовослужбовцями, які мали сміливість висловити своє невдоволення командуванням бригади. Паралельно до процесу пошуку справедливості в бригаді долучилися дружини та матері військовослужбовців. Вони масово почали писати звернення президенту та до військової прокуратури, скаржачись на дії керівництва бригади. Варто зазначити, що більшість звернень анонімні, щоб не дати приводу Бернгарду відправити їхніх чоловіків/синів на штурм. Також жінки написали колективне звернення до депутата держдуми рф генерал-полковника Андрія Картаполова з проханням розібратися в ситуації, що склалася».

Мабуть, констатує автор, вони не знали, що Картаполов і Бернгард близькі друзі. Дізнавшись про кляузи родичів військовослужбовців, останній подвоїв «темпи» безповоротних штурмів села Роботине.

Раніше повідомлялося, що українські бійці відправили до пекла понад 400 загарбників: у Генштабі назвали втрати ворога за добу та зазначили, що наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.

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