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Події

Трагедія на Закарпатті: вибори «барона» завершились смертю людини

13:45 28 листопада 2023
Затриманий

На Закарпатті, де ухилянти марно намагаються переплисти Тису, в селі Підвиноградів Берегівського району сталися заворушення під час виборів нового ромського «барона».

Відео показав журналіст Віталій Глагола.

У поліції підтвердили масову бійку та смертельне травмування 40-річного чоловіка.

За повідомленням, на місце прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці Роти поліції особливого призначення ГУНП в Закарпатській області, які припинили порушення громадського порядку, затримавши підозрюваного — 34-річного жителя села Підвиноградів.

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Попередньо відомо, що фігурант завдав опоненту один удар металевим предметом по голові, що потім призвело до його смерті.

Ймовірне знаряддя вбивства

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Наразі зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували такі його дії за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Правоохоронці встановили й інших учасників бійки. Наразі з ними проводять слідчі дії.

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Нагадаємо, раніше у закарпатському Мукачеві затримали чоловіка, який під дією алкоголю та наркотиків побив до смерті 80-річного батька.

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