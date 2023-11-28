Трагедія на Закарпатті: вибори «барона» завершились смертю людини

На Закарпатті, де ухилянти марно намагаються переплисти Тису, в селі Підвиноградів Берегівського району сталися заворушення під час виборів нового ромського «барона».

РЕКЛАМА

Відео показав журналіст Віталій Глагола.

У поліції підтвердили масову бійку та смертельне травмування 40-річного чоловіка.

За повідомленням, на місце прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці Роти поліції особливого призначення ГУНП в Закарпатській області, які припинили порушення громадського порядку, затримавши підозрюваного — 34-річного жителя села Підвиноградів.

РЕКЛАМА

Попередньо відомо, що фігурант завдав опоненту один удар металевим предметом по голові, що потім призвело до його смерті.

Ймовірне знаряддя вбивства

РЕКЛАМА

Наразі зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували такі його дії за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Правоохоронці встановили й інших учасників бійки. Наразі з ними проводять слідчі дії.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше у закарпатському Мукачеві затримали чоловіка, який під дією алкоголю та наркотиків побив до смерті 80-річного батька.

421

Читайте нас у Facebook та Instagram