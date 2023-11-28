Віддав наказ бити по багатоповерхівці в Умані: СБУ оголосила підозру російському генералу-вбивці

СБУ повідомила про підозру ще одному воєнному злочинцю. За інформацією спецслужби, підозру отримав російський генерал, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані.

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«Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша — командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф, який причетний до воєнних злочинів в Україні», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що путінський генерал віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня цього року.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителів, серед них — 6 дітей. Також травмовано 9 людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

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Крім зруйнованої багатоповерхівки значних ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

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Кобилаш родом з Одеси. Учасник першої та другої чеченських воєн, російсько-грузинської війни, війни у Сирії та російського вторгнення в Україну. Отримав генеральське звання та зірку «героя росії».

Під час вторгнення росії в Україну під його керівництвом здійснено килимове бомбардування важкими бомбардувальниками Маріуполя, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня 2023 завдали ракетного удару по Україні. В Умані Черкаської області ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок. Багато людей загинули та отримали поранення.

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