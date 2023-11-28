«Наступного року може бути ще гірше»: президент Чехії про Україну

«Ми не виконали багато обіцянок, і почуття розчарування українців буде зростати. Наступного року може бути ще гірше. Правильно посилювати європейську складову в НАТО, але не потрібно дублювати структуру, яка будувалася протягом сімдесяти років», — розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Corriere della Sera.

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«У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для успіху в її місії з відновлення суверенітету й контролю над своїми кордонами: все, що менше, буде нашою поразкою. А перемога росії обернеться проти нас у майбутньому, тому що вона зміцнить їхнє уявлення про те, що вони можуть досягати своїх цілей силою, і заохотить усі режими в усьому світі покладатися на слабкість західних демократій.

Відверто кажучи, я думаю, що не всі вірили, що Україна зможе витримати тиск: готовність деяких країн надати краще озброєння з часом зростала, спостерігаючи за рішучістю та мужністю українців. Я вдячний моїм громадянам і моєму уряду, які підтримували Україну з першого дня: з нашого досвіду ми знаємо, що єдина мова, яку розуміє росія, — це мова сили. Нам також, звичайно, доведеться досягти етапу, коли з москвою можна буде вести дискусію, але це має відбуватися в рамках міжнародних правил і законів, а не на умовах, які нав'язує путін".

На його думку, Україна матиме лише один шанс для великого контрнаступу.

«Контрнаступи є дорогими, складними, трудомісткими: ви не можете зробити два, три великих наступи за один рік. За моїми міркуваннями стояло усвідомлення того, що наступного року відбудуться вибори в росії, США і, можливо, також в Україні, і що ця зима буде надзвичайно важкою, оскільки значна частина української інфраструктури була зруйнована, і навіть з нашою допомогою вони не змогли відновити її всю. Це буде важко для населення, і з ваганнями з боку країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І, звичайно, це створює несприятливу ситуацію для продовження контрнаступальних операцій. Зима дасть росії, яка вже встигла перевести свою промисловість на воєнний лад, час на перебудову. Вони виробляють більше великокаліберних боєприпасів, більше танків, вони набирають більше солдатів. Вони ведуть переговори з кількома країнами про постачання: Північна Корея має потенціал в 1 мільйон артилерійських снарядів. Якщо ми втратимо можливість зберегти нашу підтримку України, наступний рік може бути ще більш сприятливим для москви. Цей рік має вирішальне значення для того, щоб закласти основу для успіху, наступний рік буде складнішим», — сказав Петр Павел.

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Нагадаємо, раніше Петр Павел неодноразово наголошував на важливості підтримки України.

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