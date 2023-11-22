Український контрнаступ розгортається не так, як очікували самі українці, сказав президент Чехії Петро Павел, який неодноразово наголошував на важливості підтримки України, на відкритті зборів командування чеською армією в Празі, пише Česke noviny.

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«Постачання зброї, необхідної Україні для досягнення успіху, все ще гальмується, і навіть зараз не досягає необхідного рівня, — сказав він. — Самі українські солдати відчувають не лише зрозумілу втому, але й дедалі більше розчарування у підтримці Заходу. Вони відчувають, що їх залишають позаду. Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва і сьогодні здатен поставити в Україну стільки ж або більше техніки і боєприпасів, ніж ми здатні поставити із Заходу».

Успіх росії в Україні став би проблемою для всіх західних країн, вважає він.

«Не тільки тому, що росія зміцнилася б у своїй інтерпретації міжнародних відносин, але й тому, що вона надихнула б багато інших країн-однодумців на те, що сила може домогтися свого і що Захід не такий сильний, як він намагається показати світові», — сказав Петро Павел.

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За його словами, це вплинуло б, серед іншого, на підхід Китаю до вирішення міжнародних проблем. Президент Чехії додав, що щонайменше третина енергетичної інфраструктури України зруйнована, оскільки її не вдалося відремонтувати до зими, що чинитиме тиск на громадян України з точки зору їхньої подальшої стійкості та підтримки збройних сил.

За словами президента, війна в Україні несе в собі великий ризик, а саме втому від війни, яка проявляється не тільки у воюючих сторін, але й у всіх країнах, які підтримують одну з них.

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«Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона відбудеться, звичайно, буде ґрунтуватися на реальній ситуації на полі бою», — зазначив Петро Павел.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з координатором «Інформаційного спротиву» Костянтином Машовцем: «Поки кремлю вдається реалізовувати свою стратегію щодо України».

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