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Отруєння дружини Буданова: в організмі жінки виявлено ртуть та миш’як

17:43 28 листопада 2023
Буданова

В організмі Маріанни Буданової, яка, ймовірно, була отруєна «Новачком», лікарі виявили ртуть та миш'як.

Про це Radio NV розповів колишній очільник ГУР МОУ Валерій Кондратюк.

«У мене є закрита інформація, яка ще не була відома. Отруєння сталося важкими металами. Під час здачі аналізів було виявлено такі метали, як миш'як та ртуть», — розповів він.

Окрім того, також було отруєно високопоставлених офіцерів розвідки — «керівників окремих напрямків, які відповідальні саме за операції по росії».

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Джерела УП у силовому блоці зазначили, що дружину Буданова «скоріш за все отруїли через їжу». Але їй вже краще, перший етап лікування вона пройшла.

«Оскільки дружина Буданова невеличка, з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: «вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються», — повідомили джерела.

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За отруєнням, на думку Кондратюка, стоїть кремлівський фюрер путін, який не може пробачити Буданову та іншим розвідникам приниження, яке вони йому завдали ударами дронів по москві та іншим містам росії, а також по Кримському мосту. Тому під ударами можуть опинитися як вони самі, так і члени їх сімей.

Нагадаємо, Маріанну Буданову було отруєно речовинами, які жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі, тож їхня наявність в організмі може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

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