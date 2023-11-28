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Могли використати щось схоже на «Новачок»: експерт про отруєння дружини Буданова

15:54 28 листопада 2023
Буданова

Дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли чимось схожим на «Новачок».

Про те, що до отруєння причетні російські спецслужби, переконаний політтехнолог Сергій Гайдай.

Про це він сказав в етері Radio NV.

Гайдай нагадав, що з ще часів СРСР радянські спецслужби розробляли отруйні речовини, якими знищували ворогів режиму. Здебільшого такий спосіб усунення застосовувався за кордоном.

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Таку «фішку» радянських спецслужб активно використовує фсб. Адже всім відомі справи останніх часів — Литвиненко, Скрипалі, яких отруїли в Британії.

За словами Гайдая, є версія про отруєння Віктора Ющенка під час виборчої кампанії.

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Сергій Гайдай припускає, що очільник ГУР разом зі своєю сім'єю можуть бути ціллю для росії.

«У них є такий інструмент, як отруєння, отрути — різні дуже, починаючи з „Новачка“ і іншого — для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю», — зазначив експерт.

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Нагадаємо, дружину очільника ГУР Кирила Буданова Маріанну було отруєно важкими металами. Наразі жінка перебуває у лікарні і вже завершує свій курс лікування.

Також відомо, що разом з дружиною Буданова отруїли ще кількох працівників ГУР. Їхні симптоми з'явилися пізніше. Нині вони також лікуються. Зі здоров'ям самого Буданова все добре. Наразі ведеться розслідування по факту отруєння.

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