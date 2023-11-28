Могли використати щось схоже на «Новачок»: експерт про отруєння дружини Буданова

Дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли чимось схожим на «Новачок».

Про те, що до отруєння причетні російські спецслужби, переконаний політтехнолог Сергій Гайдай.

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Про це він сказав в етері Radio NV.

Гайдай нагадав, що з ще часів СРСР радянські спецслужби розробляли отруйні речовини, якими знищували ворогів режиму. Здебільшого такий спосіб усунення застосовувався за кордоном.

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Таку «фішку» радянських спецслужб активно використовує фсб. Адже всім відомі справи останніх часів — Литвиненко, Скрипалі, яких отруїли в Британії.

За словами Гайдая, є версія про отруєння Віктора Ющенка під час виборчої кампанії.

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Сергій Гайдай припускає, що очільник ГУР разом зі своєю сім'єю можуть бути ціллю для росії.

«У них є такий інструмент, як отруєння, отрути — різні дуже, починаючи з „Новачка“ і іншого — для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю», — зазначив експерт.

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Нагадаємо, дружину очільника ГУР Кирила Буданова Маріанну було отруєно важкими металами. Наразі жінка перебуває у лікарні і вже завершує свій курс лікування.

Також відомо, що разом з дружиною Буданова отруїли ще кількох працівників ГУР. Їхні симптоми з'явилися пізніше. Нині вони також лікуються. Зі здоров'ям самого Буданова все добре. Наразі ведеться розслідування по факту отруєння.

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