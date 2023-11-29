В Україні запустили ще одну програму допомоги для постраждалих від війни: кого стосується та що потрібно зробити

В Україні, де до кінця листопада українцям, житло яких було пошкоджено через війну, мають надійти перші виплати по вже відпрацьованим заявам у Реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна, діє програма — «ВідновиДІМ».

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На сайті організаторів детально розписаний алгоритм, як мають діяти ОСББ, аби отримати фінансову допомогу.

Так, на першому етапі має відбутися обстеження пошкодженого внаслідок військових дій багатоквартирного будинку з отриманням звіту щодо технічного обстеження. На другому — ухвалення рішення про участь у програмі на засіданні співвласників будинку.

Далі проектувальник на замовлення ОСББ має скласти проектні рішення з кошторисами, на основі яких буде розрахована договірна ціна та укладений договір з підрядником. Якщо кошторисна вартість будівництва перевищує 300 тисяч гривень, а під час дії воєнного стану — 1 мільйон гривень, потрібна експертизу та позитивний звіт експертної організації державної форми власності.

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ОСББ має вибрати підрядника чи постачальника матеріалів та обладнання, укласти відповідні договори, а також вибрати банк-партнер та відкрити в ньому рахунок, на якийк Фонд надсилатиме грант, а також подати заявку на його отримання.

Заявку на участь в програмі «ВідновиДІМ» можна подати онлайн на електронну пошту [email protected] або в паперовому вигляді (поштове відправлення, кур'єрське доставлення тощо) на адресу Фонду.

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«Грант виплачується Фондом протягом 15 робочих днів з моменту відправлення ОСББ повідомлення Фонду про схвалення заявки на отримання гранту. Грант має бути використаний ОСББ виключно на фінансування витрат, пов'язаних із виконанням прийнятних заходів: на придбання матеріалів і обладнання та оплату будівельних робіт, що передбачені заявкою на отримання гранту», — зазначили в Фонді та звернули увагу на те, що зміна підрядника після отримання першого траншу гранту заборонена.

Другий транш гранту виплачується Фондом протягом 15 робочих днів з моменту відправлення ОСББ повідомлення щодо схвалення заявки про завершення робіт.

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Нагадаємо, що компенсацію за зруйноване росіянами майно за програмою «єВідновлення» тепер можуть отримувати й співвласники знищених домівок. Відповідну заявку можна подавати через «Дію».

Ілюстративне фото зі сторінки Дніпропетровської ОВА

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