Перші виплати вже скоро: у Раді нарешті погодили дати та суми компенсації за пошкоджене під час війни житло

У Верховній Раді визначилися з виплатою компенсацій українцям за пошкоджене та знищено під час війни житло.

Як повідомив народний депутат України Павло Фролов, перші виплати по вже відпрацьованим заявам у Реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна мають надійти постраждалим українцям вже до кінця листопада цього року.



«На Бюджетному комітеті Ради погодили перерозподіл коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Держбюджету і спрямували додаткові 4 млрд грн на програму Є-Відновлення, а саме: 2,5 млрд грн на компенсації за пошкоджене житло вартістю від 200 до 500 тисяч гривень та 1,5 мільярда гривень на відшкодування повністю зруйнованого житла», — зазначив він.

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Також розпочато експериментальний проект обстеження нерухомого майна на окупованих територіях із застосуванням систем дистанційного зондування у місті Мелітополь. У разі успішності експерименту з початку 2024 року він буде розповсюджений на всю окуповану територію України.



Зазначимо, що подати заявку на відшкодування пошкодженого та знищеного майна можна у «Дії», перейшовши по відповідним вкладкам Послуги ˃ Є-Відновлення ˃ Повідомити про пошкоджене майно.



За словами нардепа, на сьогодні вже задоволені заявки на проведення ремонтів та придбання будівельних матеріалів вартістю до 200 тис грн для майже 26 тисяч українських родин.

А з 1 січня має запрацювати закон про компенсації за вже проведені ремонти власним коштом.



Ілюстративне фото прокуратури

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