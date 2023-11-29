Організатор викрадення графіті Бенксі у Гостомелі відбувся умовним терміном

У Ірпині, що на Київщині, міський суд виніс вирок у справі волонтера Сергія Довгого, який організував зрізання зі стіни зруйнованого будинку у Гостомелі графіті відомого вуличного художника Бенксі «Жінка у протигазі». Йому загрожувало від 7 до 12 років ув’язнення.

РЕКЛАМА

Втім, як пише «Інформатор», чоловік визнав провину та пішов на угоду зі слідством.

Зазначається, що голова відділу культури Гостомельської СВА просила суд призначити Довгому покарання без позбавлення волі і казала, що «спричинену матеріальну шкоду усунули в повному обсязі».

Сам Сергій Довгий у суді визнав себе винним та підтвердив, що уклав угоду зі слідством добровільно. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки. З волонтера стягнули 13,5 тисячі гривень — вартість мистецтвознавчої експертизи.

РЕКЛАМА

Волонтер, разом з яким участь у зрізанні графіті брали й інші особи, зокрема, фотограф та відеооператор, взяв всю відповідальність на себе. Він стверджував, що випадково побачив це графіті та вирішив його зрізати, щоб продати та купити автівки для Збройних сил України.

Відомо, що Бенксі, який у 2022 році приїжджав до України, таємно залишив свої малюнки у Бородянці, Києві, Гостомелі, Горенці й Ірпені. На одному з них маленький хлопчик кидає схожого на путіна дядька в кімоно.

РЕКЛАМА

Фото з мережі

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook та Instagram