Економіст Олександр Кірш пояснив, на що очікує Захід від керівництва росії, якби мова йшла про зміну путіна, і чому російські ліберали не зможуть втримати рф, навіть якщо отримають владу.

«З точки зору Заходу, путін (про його важке захворювання періодично повідомляють ЗМІ, — Ред.) себе, зрозуміло, остаточно дискредитував, проте патрушів — як не дивно, немає, — пише Олександр Кірш у своєму блозі на «Обозревателе». — Він не ініціював цю війну, він домовоспроможний, він шукає з Цивілізацією контактів і в принципі готовий до реальних переговорів — і з Україною, і із Заходом.

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Щоправда, він є диктатором за своїми принципами і може навіть зірвати вибори. Але й це для Заходу зовсім не мінус, а, навпаки, величезний плюс. Захід чекає від хазяїна мордора не легітимності, а стабільності. Щоб не було хаосу та розпаду країни, що й лякає Захід у першу чергу. Тому справжній диктатор (аби не путін!) — варіант для нього оптимальний.

Не вибори йому потрібні у мордорі — це ж не Україна, і на членство ані в ЄС, ані НАТО не претендує. Йому треба, щоб було з ким говорити та вирішувати питання. І щоб був не вовкулак, але при цьому і гарантував бажану стабільність. На відміну від лібералів та інших непрогнозованих демократів. А патрушев — прогнозований.

Я не знаю, чи живий путін, чи ні. Я лише бачу, що Захід свій вибір зробив.

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Бо ані Мішустін, ані Собянін, ані Навальний, ані Каспаров країну не втримають. Навіть якщо її якимось дивом отримають. Отримають, але не втримають. А цей утримає. (І має не лише сина-міністра, а й тих, хто навіть сина слухатиметься.) Тобто кандидатура для Заходу практично ідеальна".

Фото з мережі

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