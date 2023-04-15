Президент путін хворий на рак: стали відомі нові подробиці

Про це свідчать витоки документів Пентагону, які показують, що рак путіна лікували хіміотерапією. Як повідомляє німецький журнал Focus, документи свідчать, що диктатор-вбивця пройшов курс лікування від раку 5 березня.

У документах стверджується, що голова Ради безпеки росії микола патрушев і командувач збройними силами валерій герасимов хотіли б позбутися путіна. Вони нібито намагалися саботувати наступальні дії росії з метою дискредитації путіна. Згідно з документами, патрушев і герасимов планували такий саботаж саме під час лікування путіна від раку, коли він не мав би можливості втрутитися.

володимира путіна вже давно підозрюють у тому, що він страждає на серйозну хворобу. Окрім раку раніше у нього підозрювали, зокрема, хворобу Паркінсона. Минулого року голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що впевнений, що путін серйозно хворий. Він сказав, що вважає, що російський президент помре найближчим часом. Здоров'ю путіна приділяється багато уваги протягом останнього року або навіть більше. Зокрема, увагу привертали кінцівки путіна, оскільки часто здається, що він міцно тримається за стіл або підлокітник крісла, а його ноги часто смикаються. Кремль заперечує, що путін хворий. Міністр закордонних справ сергій лавров також відкинув звинувачення.

«Я не думаю, що хтось при здоровому глузді побачив би якісь ознаки хвороби або будь-якого іншого нездужання», — сказав міністр закордонних справ окупантів.

Нагадаємо, офіцер охорони путіна, що втік до Туреччини, дав інтерв'ю.

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