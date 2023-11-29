«Співають гарно, а от чий Крим?»: український дует свариться з читачами соцмереж

Дует сестер ANNA MARIA, який у 2019 році опинився в центрі скандалу через ухиляння від відповіді, чий Крим, і чия наразі вже покійна мати обіймала посаду в «уряді» окупованого півострова, на своїй сторінці в соцмережі опублікували уривок пісні. А підписали його словами: «Вір, моя дівчинко, вір. Це все, що у твоїх силах…» Може, саме зараз комусь важливо почути саме ці слова", — заявив дует сестер.

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Втім, більшість користувачів не оцінили виступ українською, запідозривши виконавиць у лицемірстві.

«Пісня гарна, а от позиція гнила. Можна одіти вишиванку, навчитись розмовляти українською мовою, але бути при цьому всьому колаборантом і запроданцем.

руській мір за красивою піснею не приховаєш", — написала Наталія Палієва.

«Співають гарно, а от чий Крим? А душонка-то гнила», — таку думку висловив Ярослав Дядьо.

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Своєю чергою ANNA MARIA теж не залишились байдужими до коментарів й відповіли, що їхня українська позиція полягає «у справах та діях».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що композитор Костянтин Меладзе терміново продає віллу в Криму.

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