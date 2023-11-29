Знешкоджена банда, яка намагалася захопити паркувальний бізнес у Києві (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно викрили українську дипломатку, яка допомогала нелегалам через Україну вїжджати на територію Євросоюзу, знешкодила рейдерську банду, яка хотіла захопити паркувальний бізнес у столиці.

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала у Києві злочинну організацію, до складу якої входили 15 осіб, у тому числі й представники криміналітету з пострадянських країн. Зловмисники тероризували мешканців Києва та захоплювали їхній бізнес, зокрема, намагалися «підім'яти» під себе легальний паркувальний бізнес.

Фото СБУ

За даними слідства, фігуранти підшукували «привабливі» автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами.Туди «заводили» своїх «менеджерів», які привласнювали весь прибуток. У разі відмови здійснювалися збройні напади на підприємців, їм погрожували насильством та фізичною розправою.

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«За наявними даними, щомісяця фігуранти одержували мільйонні „прибутки“, частину з яких направляли на поповнення так званої „злодійської каси“. У результаті оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО „А“ СБУ в столиці затримано шістьох учасників угруповання під час передачі їм грошей від потерпілого», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаної злочинним шляхом, печатки фіктивних фірм, а також вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); чч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). А дії одного із затриманих додатково кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки в результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримала організатора нелегального трафіку запчастин для військового обладнання та двох його спільників. Вони намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. Комплектуючі раніше були викрадені з завода «Мотор Січ». Також зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

Фото СБУ

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