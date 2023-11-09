Допомогала нелегалам: контррозвідка СБУ знешкодила «погану» українську дипломатку (фото)

Співробітники Служби безпеки України, які нещодавно завадили продажу за кордон комплектуючих для МіГ-29, викрили українську консулку, яка «допомогала» нелегалам з «терористично ризикових» країн Азії переїхати до Євросоюзу.

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Як повідомляють в СБУ, викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний «канал».

«Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, жінка за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої „послуги“ становила до 3 тисяч американських доларів з одного нелегала», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Фото СБУ

До незаконної діяльності вона залучила двох іноземців, які підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші організаторці схеми. За наявними даними, «послугами» зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Отримані гроші консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі. Відомо, що дипломатка склала присягу держслужбовця ще у 1995 році, після закінчення інституту молоді у москві. Потім жінка працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року — в органах МЗС.

Фото СБУ

Фото СБУ

Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Фото СБУ

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (відповідальність за перетинання державного кордону України без законних підстав в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану), вирішуються питання про обрання їй запобіжного заходу, відсторонення від посади та накладення арешту на її майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

На це викриття вже відреагували в МЗС України, зазначивши, що в офіції — нульова толерантність до корупції.

«Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7. Підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання. З метою унеможливлення подальших зловживань в МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили корегувальника ракетних ударів росіян по Харкову. За наведенням працівника місцевого підприємства окупанти 6 жовтня вдарили по житловому будинку, в якому загинули 10-річний хлопчик та його бабуся.

Фото СБУ

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