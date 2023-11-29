Держсекретар Блінкен буде на засіданні ОБСЄ, куди запросили лаврова

Державний секретар США Ентоні Блінкен, з яким нещодавно відмовився зустрічатися Ердоган, відвідає Бельгію, Північну Македонію, Ізраїль, Західний берег річки Йордан та ОАЕ з 27 листопада по 2 грудня 2023 року. У Бельгії держсекретар Блінкен візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ НАТО, в тому числі у першому засіданні Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Секретар Блінкен підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

РЕКЛАМА

Під час свого візиту до Північної Македонії держсекретар Блінкен зустрінеться з колегами з ОБСЄ, підтвердивши непохитну відданість Сполучених Штатів ОБСЄ та її основній місії — сприянню безпеці, стабільності та співпраці між державами, з особливим акцентом на правах людини та мирному врегулюванні суперечок. Секретар Блінкен також підкреслить ключову роль, яку відіграє ОБСЄ у просуванні всеосяжної безпеки в регіоні, і подякує Північній Македонії за її лідерську роль.

Але зустріч Блінкена з російським главою МЗС сергієм лавровим не планується. Про це, за інформацією видання «Голос Америки», сказав 28 листопада, представник Держдепартаменту США.

«Ми цього не очікуємо», — заявив він.

РЕКЛАМА

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії має пройти 30 листопада -1 грудня в Скоп'є. Нагадаємо, 28 листопада, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Північній Македонії через те, що росія зловживає платформою ОБСЄ. Теж саме заявили глави МЗС Латвії, Естонії та Литви.

Раніше повідомлялося, що в Криму затримали і катували людину, яка намагалася дізнатися про місцезнаходження вивезених українських дітей. Про це на конференції ОБСЄ розповіла Катерина Рашевська, яка представляє громадську організацію «Регіональний центр з прав людини».

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook та Instagram