Несподіваний візит Блінкена: Ердоган відмовився зустрічатися з держсекретарем США

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який виступив на масштабному мітингу на підтримку Палестинської національної автономії, заявив, що його не буде в Анкарі, коли туди прилетить державний секретар США Ентоні Блінкен. Візит глави Держдепартаменту виявився несподіваним і не обговорювався заздалегідь, тому Ердоган продовжить поїздку країною, як планував.

РЕКЛАМА

Західні ЗМІ розцінюють рішення президента Туреччини як чергову демонстрацію його категоричної незгоди з тією підтримкою, яку США надають Ізраїлю на тлі військового конфлікту в секторі Газа.

Ентоні Блінкен несподівано прилетів до Ізраїлю, звідки вирушив до Рамалли, де зустрівся з главою Палестини Махмудом Аббасом. Держсекретар США висловився проти витіснення палестинців із сектора Гази. Він заявив Аббасу, що на думку Вашингтона, Палестинська автономія має відігравати центральну роль у майбутньому сектора Газа. У Блінкена склалося враження, що Аббас хоче взяти на себе реалізацію завдань із формування майбутнього цього регіону.

Під час зустрічі сторони заявили «про необхідність зупинити екстремістське насильство проти палестинців» на Західному березі річки Йордан, повідомив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Аббас заявив про геноцид у секторі Газа, який, за його твердженням, здійснює Ізраїль. Він звинуватив ізраїльську владу у злочинах проти палестинського народу в Газі, що порушують принципи міжнародного права. Блінкен запевнив Аббаса в тому, що США цілком підтримують надання гуманітарної допомоги жителям сектору Газа і закликають Ізраїль забезпечити захист і безпеку мирного населення там.

РЕКЛАМА

Перебуваючи в Рамаллі, Блінкен оголосив, що звідти летить в Анкару вже ввечері 5 листопада, щоб обговорити з турецьким керівництвом можливі шляхи досягнення «міцного і стійкого миру на Близькому Сході», зокрема «створення палестинської держави».

Поки відомо, що 6 листопада з держсекретарем США зустрінеться глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. До того, як Ердоган зробив свою заяву, у Держдепартаменті США були впевнені, що Блінкен також зустрінеться і з турецьким президентом.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Ердоган заявив про припинення всіх контактів із Нетаньяху.

РЕКЛАМА

413

Читайте нас у Facebook та Instagram