Окупанти затримали у Криму відомого адвоката, який захищає українських заручників

У Криму затримали адвоката Олексія Ладіна, який свого часу представляв інтереси в'язня Кремля, журналіста Владислава Єсипенка.

Як повідомив журналіст Антон Наумлюк, який товаришує з адвокатом, Ладін їхав із російського Ростова-на-Дону, де у Південному окружному військовому суді він захищав мелітопольського активіста Ярослава Жука, якого звинувачують у теракті.

«У Сімферополь Ладін приїхав о пів на п'яту і його відразу ж затримали. У його будинку провели обшук. Де він зараз — невідомо. Попередньо (але це ще не перевірено) його звинувачують у дискредитації російської армії за пости у фейсбуці», — повідомляє журналіст.

Серед підзахисних Ладіна, зокрема, були Едем Бекіров, Сервер Зекір'яєв, Осман Аріфмеметов, Рефат Сейдаметов.

Тим часом «Крим. Реалії» пише, що на території тимчасово окупованого півострова затримали і катували людину, яка намагалася дізнатися про місцезнаходження вивезених українських дітей. Про це на конференції ОБСЄ розповіла Катерина Рашевська, яка представляє громадську організацію «Регіональний центр з прав людини». Після цього було ухвалено рішення припинити збирання таких відомостей. Втім, багато подібних даних публікують російські пропагандисти, що допомагає скласти уявлення про кількість дітей та особливості їхнього насильницького переміщення.

Нагадаємо, що восени в окупованій Ялті стався страшний випадок — 60-річний чолов чоловік битою забив до смерті чоловіка та його дружину з Дніпропетровської області. Причиною стала проукраїнська позиція подружжя.

Фото зі сторінки Антона Наумляка

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