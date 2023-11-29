Трофейна зброя бандитам не дісталася: у Західній Україні СБУ перехопила «стволи» із зони бойових дій (фото)

В Україні, де почастішали випадки незаконної торгівлі зброєю, затримали двох ділків, які хотіли продати російську «трофейну» зброю та вибухівку. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще два канали нелегального збуту зброї та боєприпасів у Рівненській та Івано-Франківській областях. Під час комплексних заходів затримано двох ділків, які намагалися продати криміналітету арсенал бойових засобів ураження. Серед вилученого — детонуючий шнур з вибухівкою, протитанкове озброєння, бойові гранати та автомати Калашникова російського виробництва», — йдеться у повідомленні.

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Так, на Рівненщині було затримано торгівця «трофейною» зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України. Одержані зразки російського озброєння він зберігав за місцем постійного проживання, а доставку «товару» потенційним покупцям здійснював на власному авто.

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При обшуках у затриманого вилучено: автомат Калашникова АК-12; 4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН; понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру. Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньо-політичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону.

Окрім цього, на Прикарпатті викрито ще одного фігуранта — мешканця Коломиї, який намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями. Крім того, під час обшуків у зловмисника виявлено майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси. Увесь арсенал він зберігав у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного із своїх родичів.

«Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою. За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», днями на Донеччині ліквідували канал незаконного збуту зброї та боєприпасів. Двоє військовослужбовців-контрактників хотіли підпільно продати арсенал «трофейного» озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстоких боях під Бахмутом.

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