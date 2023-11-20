Хотіли продати криміналітету «трофейну» російську зброю: СБУ затримала двох військових-контрактників

Служба безпеки на Донеччині ліквідувала канал незаконного збуту зброї та боєприпасів.

За даними спецслужби, двоє військовослужбовців-контрактників хотіли підпільно продати арсенал «трофейного» озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстоких боях під Бахмутом.

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Серед вилученого — понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

Цю партію бойових засобів ураження намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету.

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СБУ затримали двох контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину, під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12.

Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

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Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Як повідомляли «ФАКТИ», співробітниками СБУ на Прикарпатті та в Харкові затримано двох ворожих інтернет-агітаторів.

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