У Казахстані винесли вирок чоловіку, який воював проти України у складі ПВК «Вагнер»

У Казахстані мешканець селища Топар Карагандинської області Олексій Шомполов засуджений до шести років і восьми місяців позбавлення волі за участь у війні росії проти України. Зазначається, що він воював у складі ПВК «Вагнер». Суди обох інстанцій визнали його винним за звинуваченням у «найманстві», засудивши ще й до конфіскації грошових коштів у розмірі 205 590 російських рублів, які суд визнав коштами, здобутими злочинним шляхом. Про це повідомляє казахстанська служба «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». Вирок набув законної сили. 15 листопада апеляційна інстанція залишила вирок без зміни.

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Сам Шомполов просив суд призначити йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі. За інформацією суду, Шомполов значився безробітним. Повідомляється, що він визнав свою провину та розкаявся. У суді він говорив, що потребував грошей.

У березні цього року, як випливає з вироку суду, Шомполов побачив оголошення в соціальній мережі про високооплачувану роботу на території рф. Йому повідомили, що працевлаштування пов'язане зі вступом до лав приватної військової компанії «Вагнер» для участі в бойових діях рф на території України зі щомісячною виплатою 240 000 російських рублів, а також обов'язковими виплатами в разі загибелі або отримання поранень. Погодившись на цю роботу, того ж місяця він виїхав до росії. У суді він розповів, що його розподілили в артилерію, з 27 квітня до 13 травня був заряджальником гармати.

У травні цього року, згідно з вироком суду, чоловік перетнув російсько-український кордон і брав участь як найманець у Бахмутському районі на території України в бойовому артилерійському підрозділі, виконуючи накази щодо заряду гармати-гаубиці. Пізніше потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ, отримавши осколкове проникаюче поранення руки, його госпіталізували й комісували. Повідомляється, що він отримав від ПВК «Вагнер» грошову винагороду в розмірі 235 000 російських рублів, а потім повернувся в Казахстан. Його затримали в Петропавловську.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що міноборони росії вербує найманців «Вагнера» за гроші й посади.

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