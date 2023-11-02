Угруповання «Вагнера», яке тепер очолює син пригожина, знову набирає найманців

Угруповання «Вагнера» знову набирає бойовиків, пишуть російські ЗМІ. Найманцями тепер керує син євгена пригожина павло. Набір окупантів розпочався на Уралі. Раніше повідомлялося, що кремль доручив зраднику «кухаря путіна» Андрію Трошеву збирати нові загони «вагнерівців»

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Зазначається, що контракти підпишуть з усіма бажаючими — віком від 20 до 55 років. Зарплата буде залежати від місця, куди найманця відправлять. Очікується, що виплата становитиме від 80 до 240 тисяч рублів

«Все залишається так, як було: атрибутика, символіка. Ми беремо тих, хто вже має бойовий досвід, в тому числі тих, хто вже був у приватній військовій компанії. Різниця лише в тому, що ми беремо людей з „цивільних“, а не з місць позбавлення волі», — розповів представник «Вагнера» в інтерв'ю російським ЗМІ.

Він підтвердив, що групу «Вагнера» в Національній гвардії росії (Росгвардії) очолює син пригожина павло.

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23 серпня євген пригожин, як і інші члени керівництва «Вагнера», загинули в авіакатастрофі в Тверській області росії. На думку більшості аналітиків, їхня смерть стала помстою кремля за червневе повстання і «похід на Москву».

За даними українських прикордонників і Міністерства оборони Великобританії, які були оприлюднені наприкінці липня, щонайменше кілька тисяч російських найманців прибули на військову базу в білорусі. Пізніше повідомлялося, що частина з них виїхала до африканських країн. Невелика група залишилася в білорусі для тренування спецпідрозділів місцевого МВС, тоді як інші вагнерівці погодилися служити в російській армії і повернутися на фронт в Україні.

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Раніше повідомлялося, що путін вимагає створити нові підрозділи добровольців для війни в Україні.

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