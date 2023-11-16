Міноборони росії вербує найманців «Вагнера» за гроші й посади: що їм пропонують

Російське міністерство оборони продовжує підпорядкування собі ПВК «Вагнер», яку тепер очолює син пригожина. Так, днями російське інсайдерське джерело заявило, що з вересня 2023 року оборонне відомство на чолі з заступником міноборони рф Юнус-Беком Євкуровим і співробітниками ГРУ намагається завербувати найманців на колишній базі «Вагнера» в Молькіно (Краснодарський край) для операцій в Африці, пише Інститут вивчення війни.

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Інсайдерське джерело стверджувало, що міноборони росії пропонує колишнім бойовикам Вагнера 110 тис. рублів (близько 1200 доларів США), «перспективні» посади та звання, а також формування окремого підрозділу, здатного діяти в Лівії, Сирії, Малі та Буркіна-Фасо. Однак, за словами інсайдера, керівник приватної військової компанії «Редут» Костянтин Мірзоянц відхилив ці пропозиції та заявив, що міноборони росії не створюватиме окремий підрозділ і весь особовий склад угрупування відправиться до Буркіна-Фасо. Це змусило понад 120 колишніх «вагнерівців» відмовитися від контрактів з російським МО та залишити Молькіно, додають в ISW.

Раніше російські журналісти підрахували кількість «вагнерівців», які загинули в Україні й були поховані на різних кладовищах. А одному з найманців родом з Бурятії довелося через суд доводити, що він не помер на війні, а живий і здоровий, хоч і поранений.

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