Єреван змінює курс: Вірменія проводить військові навчання із США та ратифікує Римський статут

У Вірменії, де загинув тимчасовий повірений у справах України, розпочалися військові навчання. Їх не можна назвати масштабними, проте з політичного погляду це важлива подія, бо вірменські солдати та офіцери тренуються разом з військовими із США.

У миротворчих навчаннях беруть участь лише 175 вірменських та 85 американських військових. Попри це, москва висловила своє явне невдоволення. У той час, як росія, за словами володимира путіна, воює з усім Північноатлантичним альянсом в Україні, солдати її головної союзниці — Вірменії — на Південному Кавказі тренуються з американцями.

Навчання Eagle Partner стали черговим сигналом, який показує: вірменська влада розчарована у росії як гаранті безпеки. Єреван активно шукає нових союзників.

Ось кілька сигналів, які передували Eagle Partner.

На початку вересня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica відкрито заявив, що орієнтація Єревана лише на москву була стратегічною помилкою. За його словами, росія може зовсім піти з регіону.

Прессекретарка МЗС росії Марія Захарова відгукнулася відразу ж та у властивому їй стилі згадала грубу приказку про «поганого танцюриста». При цьому вона пригадала й критику на адресу москви з боку спікера вірменського парламенту Алена Симоняна.

Симонян відреагував жорстко: «Я не відповідатиму якійсь секретарці».

Водночас із цією словесною пікіровкою Вірменія відкликала свого представника в оборонному блоці ОДКБ. Нагадаємо, раніше Єреван відмовився проводити на своїй території планові навчання ОДКБ.

Далі, 1 вересня уряд Вірменії передав на ратифікацію до парламенту Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). І це після того, як МКС видав ордер на арешт путіна.

Москва зажадала від Єревана порозумітися. Пашинян відповів, що цей крок не спрямований проти росії. Однак додав, що Вірменія має право шукати можливості посилення власної безпеки, коли старі методи не працюють.

Зрештою, днями дружина Пашиняна Анна Акопян приїжджала до Києва на саміт перших леді та джентльменів.

Все це говорить про те, що влада Вірменії взялася за перегляд своєї зовнішньої політики. А спровоковано це небажанням путіна виконувати взяті на себе росією гарантії безпеки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що НАТО відпрацьовує свої дії у Балтійському морі на випадок нападу.

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