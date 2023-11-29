До Землі «підбирається» потужна магнітна буря: календар небезпечних дат грудня-2023

На Землю обрушиться потужна магнітна буря. «Штормити» буде 30 листопада та 1 грудня. У неділю 26 листопада на Сонці відбулося щонайменше 3 викиди корональної маси, що відправили хмари плазми до Землі.

РЕКЛАМА

Вони можуть досягти атмосфери Землі вже ввечері у середу. А до четверга буря може посилитись. NASA прогнозує перешкоди в радіо та GPS-сигналах, повідомляє AlertChannel.

Пізніше фахівець із космічної погоди доктор Таміта Сков повідомила, що 29 листопада на Сонці стався ще один спалах, що спричинив сильну сонячну бурю, спрямовану до Землі.

Ця геомагнітна буря може знову призвести до появи полярного сяйва у північних областях України.

РЕКЛАМА

Магнітні бурі очікуються також у грудні 2023 року. Як прогнозується, вони будуть 22 грудня, 25−28 грудня, 30−31 числа.

Під час магнітних бурь у багатьох людей спостерігаються такі симптоми:

• пригнічений настрій і дратівливість,

• підвищення чи зниження артеріального тиску,

• порушення сну,

• біль у суглобах,

• апатія чи тривога,

• головний біль та запаморочення,

• загострення хронічних захворювань.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

• займатися помірною фізичною активністю;

• підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

• намагатися більше відпочивати та висипатися;

• пити більше чистої води.

РЕКЛАМА

145

Читайте нас у Facebook та Instagram