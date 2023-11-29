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Здоров'я та медицина

До Землі «підбирається» потужна магнітна буря: календар небезпечних дат грудня-2023

19:11 29 листопада 2023
Магнітні бурі

На Землю обрушиться потужна магнітна буря. «Штормити» буде 30 листопада та 1 грудня. У неділю 26 листопада на Сонці відбулося щонайменше 3 викиди корональної маси, що відправили хмари плазми до Землі.

Вони можуть досягти атмосфери Землі вже ввечері у середу. А до четверга буря може посилитись. NASA прогнозує перешкоди в радіо та GPS-сигналах, повідомляє AlertChannel.

Пізніше фахівець із космічної погоди доктор Таміта Сков повідомила, що 29 листопада на Сонці стався ще один спалах, що спричинив сильну сонячну бурю, спрямовану до Землі.

Ця геомагнітна буря може знову призвести до появи полярного сяйва у північних областях України.

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Магнітні бурі очікуються також у грудні 2023 року. Як прогнозується, вони будуть 22 грудня, 25−28 грудня, 30−31 числа.

Під час магнітних бурь у багатьох людей спостерігаються такі симптоми:
• пригнічений настрій і дратівливість,
• підвищення чи зниження артеріального тиску,
• порушення сну,
• біль у суглобах,
• апатія чи тривога,
• головний біль та запаморочення,
• загострення хронічних захворювань.

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Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:
• займатися помірною фізичною активністю;
• підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;
• намагатися більше відпочивати та висипатися;
• пити більше чистої води.

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