Водолії вирішать складні питання, а Раки отримають цікаву пропозицію: що приготували зірки та погода українцям 30 листопада

В останній день осені, 30 листопада, представникам багатьох знаків зодіаку варто бути більш активними, аби подолати можливі фінансові труднощі, радять астрологи.

РЕКЛАМА

Також слід приділити увагу здоров'ю та надати собі достатньо часу для відпочинку, рекомендують фахівці.



Овен

Виконайте свої обіцянки або зобов'язання, і ви відчуєте себе вільніше. Корисно розповідати про свої плани чи ідеї, ділитися з колегами. Тоді хтось впливовий може підтримати ваш проєкт і запропонувати вигідну співпрацю. Однак 30 листопада на вас чекає складна робота, запасіться терпінням.

Телець

РЕКЛАМА

Зірки радять стежити за тим, що відбувається навколо, прислухатися до розмов. Так ви не пропустите вдалі можливості і зможете втрутитися, якщо щось піде не так. Підняти настрій Тельцям допоможе активне спілкування з колегами і друзями. Не забудьте про свої особисті справи, приділіть час родині.

Близнюки

РЕКЛАМА

Вам буде простіше реалізувати свій план на день, якщо ви продумаєте всі його деталі і не забудете про запасний варіант. Можливе отримання несподіваних звісток, які можуть вибити вас із колії. Відповідний день для романтичного побачення: зробіть сюрприз коханій людині.

Рак

РЕКЛАМА

День очікується завантажений справами й емоційно напружений. Намагайтеся триматися в гущі подій, стежити за тим, що відбувається навколо. Можливо, ви отримаєте вигідну пропозицію, на яку потрібно обов'язково погоджуватися: крім фінансової вигоди, ви також отримаєте необхідний досвід.

Лев

Не погоджуйтеся на те, що суперечить вашим поглядам або інтересам. Вступайте в суперечку і доводьте свою правоту. Пропозиції про співпрацю 30 листопада можуть принести Левам непоганий фінансовий дохід. Тому не відмовляйтеся від цікавих ідей і здобувайте необхідну інформацію.

Діва

Проблеми сьогоднішнього дня Дівам буде складно вирішити звичайними методами. Проявляйте творчий підхід, виходьте із зони комфорту, будьте активнішими. Так ви зможете побачити прекрасні можливості для кар'єрного зростання і просування по службі. Сьогодні вам можна ризикувати й експериментувати.

Терези

Під час ухвалення рішення прислухайтеся до своєї інтуїції, тоді вам вдасться уникнути серйозних помилок. Сьогодні ваша позиція з деяких питань змінюватиметься, ви зміните свою думку і діятимете по-новому. В особистих стосунках проявляйте ініціативу, говоріть про свої почуття.

Скорпіон

У вас сьогодні багато сил і високий рівень енергії, що дасть змогу братися за найскладніші справи і займатися кількома питаннями одночасно. Є ймовірність отримання важливих або несподіваних звісток, через які доведеться змінювати плани. Не варто слухати чужих порад.

Стрілець

Зірки рекомендують Стрільцям 30 листопада завершити розпочаті справи, виконати свої зобов'язання. Скоро у ваше життя прийдуть зміни і потрібно почати до них готуватися. Добре пройдуть ділові переговори: опоненти прислухатимуться до ваших доводів і підтримають ваші ідеї.

Козоріг

Для здійснення планів вам знадобиться допомога близьких і колег. Більше спілкуйтеся з авторитетними людьми, розповідайте про свої ідеї. Намагайтеся тримати під контролем емоції, не вступайте в суперечки і не нервуйте, якщо щось іде не за планом. Будьте терплячішими.

Водолій

Намагайтеся більше спілкуватися з людьми, які вас надихають і дають цінні поради. З їхньою допомогою 30 листопада ви можете просунутися вперед у якійсь важливій справі. У Водоліїв сьогодні високий рівень енергії і вони можуть впоратися з великим обсягом роботи, вирішити складні питання.

Риби

Вдалий і плідний день. Рибам буде легко домовлятися з оточенням, розв'язувати важливі питання й отримувати задоволення від роботи. Вільний час проведіть зі своїми рідними. Вдалий час, щоб змінити свій імідж, купити новий одяг, зробити зачіску.

Щодо погодних сюрпризів: сьогодні вдень максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме від 3 морозу до 3 тепла, на півдні до +5−7 градусів тепла. При цьому опади поставлені «на паузу», стверджує синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер буде у четвер південних напрямків, помірний, а ось на півночі та північному сході України можливі сильні штормові пориви до 15−20 метрів за секунду.

У Києві 30 листопада на дорогах ожеледиця. Опадів не очікується, температура вдень близько нуля.

«Але така погодна ситуація — ненадовго: вже 1 грудня в Україні виходить наступний епізод серіалу «Південний циклон», — попереджає Діденко.

Він принесе мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, рвучкий вітер, на півдні України підвищення температури повітря до +15 градусів.

Також зазначимо, що завтра, 1 грудня, очікується сильна магнітна буря силою 7 балів. У цей день можливі сильні головні болі, перепади артеріального тиску. Не виключено відновлення хронічних хвороб. Найбільш вразливими будуть люди з хронічно підвищеним чи зниженим артеріальним тиском, хворобами серця. Рекомендується запастись необхідними ліками.

Нагадаємо, починаючи з грудня, деяким знакам зодіаку почне суттєво щастити, і вони будуть купатися у грошах та удачі до кінця весни.

64

Читайте нас у Facebook та Instagram