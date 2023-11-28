Останній вівторок місяця, 28 листопада, стане ідеальним часом для навчання та розширення кругозору, впевнені астрологи.

Погляд на світ через призму нових перспектив може розплющити очі на ті аспекти, які раніше вислизали з уваги. Варто врахувати, що перша половина дня обіцяє бути насиченою, тоді як друга — спокійною, ідеальною для вирішення давніх проблем, радять фахівці.

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Овен

Основний час сьогодні слід приділити завершенню вже розпочатих справ, вирішенню нагальних питань. Уникайте суперечок: вашу думку не буде почуто, і ви тільки даремно витратите нерви, доводячи свою правоту. Приділіть увагу самопочуттю, більше гуляйте і стежте за правильним харчуванням.

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Телець

День підходить для складання планів і роздумів про майбутнє. Будьте обережні у спілкуванні 28 листопада: можливо, хтось із вашого оточення вам заздрить і розпускає про вас плітки. Тельцям сьогодні не варто хвалитися своїми успіхами або ділитися ідеями. Заздрісники можуть привласнити їх собі.

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Близнюки

Якщо ваші минулі рішення були правильними, то сьогодні ви можете побачити результати своєї праці. День чудово підходить для переговорів і ділових зустрічей. Ваш дар красномовства дасть змогу швидко домогтися бажаного. Також Близнюкам слід почати планування наступного року, намітити цілі.

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Рак

Призначайте всі важливі зустрічі або справи на першу половину дня. Це дасть змогу швидше досягти намічених результатів. В особистих стосунках Ракам потрібно проявляти терпіння, більше погоджуватися зі своїм партнером. Під час занять домашніми справами, вам у голову можуть прийти цікаві ідеї.

Лев

Вдалий день для занять спортом, фізичною роботою на свіжому повітрі. Ваш організм потребує турботи: підтримайте імунітет, за перших симптомів відвідайте лікаря, вживіть профілактичних заходів. Не хваліться своїми успіхами або особистими стосунками, будьте скромнішими з оточуючими.

Діва

Зірки попереджають, що у вашому оточенні є недоброзичливці, які хочуть нашкодити або розпускають про вас різні чутки. Будьте обережнішими у спілкуванні, не будьте відвертими зайвий раз. Енергія у Дів 28 листопада на високому рівні, тому їм можна сміливо братися за складну роботу.

Терези

Сьогодні корисно ще раз переглянути всі свої плани або ідеї та скоригувати їх відповідно до нової ситуації. Можливі непередбачувані обставини, коли доведеться змінювати графік і діяти інтуїтивно. Намагайтеся не піддаватися зневірі і зберігати позитивний настрій протягом усього дня.

Скорпіон

Не варто засмучуватися, якщо щось не виходить або йде не за планом. Зірки радять відкласти такі складні питання на інший час, коли ситуація зміниться і у вас буде більше ресурсів. Вечірнє тренування або пробіжка допоможе Скорпіонам знизити стрес і поліпшить настрій.

Стрілець

Обмежте контакти і більше часу проведіть на самоті. Стрільцям 28 листопада буде складно спілкуватися і знаходити спільні теми з оточенням. Виділіть час на спілкування з друзями або родичами, з якими ви давно не бачилися. Це підніме вам настрій і поліпшить стосунки з близькими.

Козоріг

День очікується напружений і складний в емоційному плані. Багато речей будуть вас дратувати і провокуватимуть на сварки. У роботі уникайте поспіху, інакше наробите багато помилок. Віддайте пріоритет справам, які вам добре знайомі і виходять найкраще. Зберігайте спокій.

Водолій

Напружений або дискомфортний стан можна зняти розмовами, спілкуванням із життєрадісними людьми. Намагайтеся більше знайомитися, перебувати в товаристві однодумців. Перенапруження останніх днів може дати про себе знати: звертайте увагу на самопочуття.

Риби

Підвищений емоційний фон може перешкодити вашим планам і зіпсувати настрій 28 листопада. Зберігайте позитивний настрій, займіть голову робочими питаннями. Якщо ви серйозно і відповідально підійдете до справ, то досягнете поставлених цілей і прискорите потрібний вам процес.

Також нагадаємо, що за Східним гороскопом 28 листопада — день Металевого Тигра та Синьоокої Тигриці Барбі.

Фраза про Тигрицю Барбі з'явилася після успіху однойменного «рожевого» фільму і сприймається як жарт. В той же час власники готелів та зоопарків охоче використовують її для заохочення туристів, розповсюджуючи у Мережі чутки про те, що місцеві жителі начебто бачили синьооку тигрицю, яка весело крутить головою, танцюючи під веселу музику.

На заперечення конкурентів про те, що то було сімейство гепардів, вони відповідають: яка, мовляв, різниця — все одно родина котячих.

Тим більше, що справжні тигри ведуть себе як завзяті кіноактори — хто б тільки міг подумати?

Загалом же про людей, які народилися в день Тигра, відомо, що вони, керуючись високою самооцінкою та рішучістю, здатні вимагати, щоб їх бажання виконувались як накази, що часто приводить до конфліктів.

«Сьогодні, в день Тигра та Тигриці, зосередьте увагу на близьких, враховуючи обставини, і приділяйте увагу родині, зберігаючи розумне розміщення пріоритетів. У особистому житті будьте готові до капризів коханої половинки, реагуючи на них з розумінням і терпимістю, навіть у важкі часи», — радять знавці Східної астрології.

І, головне, пам'ятайте, що на порозі грудень, який зробить щасливими чотири знаки Зодіаку. А потім очікується прихід Зеленого Дерев’яного Дракона, який осипле деяких людей золотом з царською щедрістю і перетворить їх на багатіїв.

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