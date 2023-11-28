Будете купатись у грошах та удачі до кінця весни: яким знакам зодіаку пощастить на початку 2024 року

З дня Синьоокої Тигриці до Нового року залишається трохи більше місяця, і для представників трьох знаків зодіаку він обіцяє бути вельми вдалим.

Вони зможуть розпочати нове життя, яке буде сповнене удачі та багатства, пише Styler з посиланням на Astrofame.

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Телець

Ви будете купатися у грошах та удачі аж до кінця весни. Але не варто думати, що на цьому ваш період везіння закінчиться. З січня по травень ви зможете досягти небувалих висот, а потім насолоджуватися результатами своєї праці.

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Починайте нові проєкти, зважуйтеся на ризик та авантюри. Слухайте свою інтуїцію та розкрийте весь свій потенціал. Часом варто вийти із зони комфорту та почати нові пригоди. Ваше життя сповниться яскравими фарбами, новий рік подарує вам щастя.

Близнюки

Успіх буде переслідувати вас по п'ятах. Ви зможете зрозуміти, що Всесвіт на вашому боці. Вам не доведеться думати про погане, проблеми не зможуть зіпсувати ваш настрій. Ви зможете легко маневрувати та вислизати від нещастя, воно вас не наздожене.

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Спробуйте взяти ініціативу у свої руки та здійснити свою заповітну мрію. Найголовніше — вірте у свої сили і не бійтеся помилитися. Інтуїція вас не підведе, тому сміливо рухайтеся вперед.

Козоріг

У 2024 році трапиться все, чого ви так хотіли. Як тільки розтане сніг, у ваше життя увірвуться неймовірні та дуже радісні події. Ви забудете про смуток і почнете вірити у диво.

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Якщо ви давно думали про сміливе рішення — у 2024 вам точно варто почати діяти. Зробіть перший крок і сміливо говоріть про те, що думаєте. Зірки будуть до вас прихильні, а тому не варто відсиджуватися в тіні.

Про те, на кого чекає багатство у 2024 році, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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