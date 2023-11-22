«Навколо все горіло, земля сипалась на голову»: Віталій Козловський довів до сліз правдою про війну

Співак Віталій Козлоський, який захищає країну від російських окупантів в лавах ЗСУ, показав реальні кадри війни та своїх побратимів в чуттєвій пісні «Навкруги». Артист розповів, що написав її після тяжкого дня на передовій, коли вони ледь не загинули через масований обстріл. На щастя, всі вціліли.

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Пережиті емоції Віталій виклав у новій пісні, яку записав приїхавши до Києва.

«Тієї ночі нас було в бліндажі п’ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав смс своїм», — пригадав Віталій Козловський.

На ранок хлопці побачили жахливу картину навколо себе: густий ліс довкола випалений і потрощений вщент, зовсім поруч вирва від снаряду, який влучив за кілька метрів від бліндажа, розкидані контужені миші…

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«Але найголовніше — усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, міняє свідомість назавжди. Повернувшись до Києва, поділився пережитим з другом, композитором @ibananov, і за ніч, під враженням від почутого, народилася ця пісня», — розповів Козловський в інстаграмі.

«Навкруги» артист присвятив своїм побратимам — Баті, Вєталю, Ваньці та Саничу. У відео він використав реальні кадри війни.

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Нагадаємо, Віталій Козловський отримав повістку та був мобілізований. Спочатку він служив в лавах Національної гвардії, нещодавно перевівся в один із підрозділів ЗСУ. Нещодавно росЗМІ повідомили про «зачистку» співака. Козловський з гумором відреагував на свою «загибель».

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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