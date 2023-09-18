Віталія Козловського посвятили в артилеристи: співак показав жартівливе відео

Популярний співак Віталій Козловський, який зараз боронить Україну на фронті, пройшов посвяту в артилеристи. Про це він розповів в інстаграмі та показав відео, як проходив цей процес за військовою традицією.

Козловський з побратимами виконав постріл з гаубиці. «Ну що, справжній артилерист?» — запитує у нього побратим. «Так», — відповідає Віталій. А потім отримує по сідницях снарядом.

«Посвята в артилеристи», — коротко прокоментував відео Віталій.

Щоправда, він не уточнив, чи буде продовжувати служити на цій позиції, чи це було навчання.

У коментарях передплатники підтримують Козловського, висловлюють подяку та бажають берегти себе. Проте, є й такі, хто вважає відео постановкою. Але подібні речі вже чули з приводу багатьох ситуацій. Віталій не зважає на подібні коментарі.

Нагадаємо, Віталій Козловський отримав повістку у червні цього року. Пройшов спеціальну військову підготовку та долучився до лав Нацгвардії у штурмовій бригаді «Рубіж».

Артист показує прихильникам, як проходить його служба, в яких «апартаментах» живе та як вони з побратимами готують на позиціях «мішленівські» страви.

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