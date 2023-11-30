Дворазового олімпійського чемпіона вигнали з клубу НХЛ: він переспав з матір'ю одноклубника

У клубі Національної хокейної ліги «Чикаго Блекхоукс» вибухнув гучний скандал. «Яструби» несподівано розірвали контракт з 38-річною легендою НХЛ, дворазовим олімпійським чемпіоном Корі Перрі. Раніше хокеїст НХЛ з білоруським корінням потрапив у гучний скандал в США.

РЕКЛАМА

Декілька днів не було жодної інформації, що насправді сталося з володарем Кубка Стенлі. Але тут спалахнули подробиці, що шокують. У пресі з'явилися чутки, що знаменитий хокеїст мав стосунки сексуального характеру з мамою його 18-річного одноклубника Коннора Бедарда. Про це, зокрема, повідомив портал Canucks Daily.

«Блекхоукс» думали, що забрали найкращого ветерана, який навчить Коннора Бедарда основ гри, але, можливо, він зайшов у ролі «батька» надто далеко. Це почалося з чуток, але тепер кілька інсайдерів почали говорити про цю тему. Причиною рішення «Чикаго» можуть бути твердження про позашлюбний зв'язок між мамою Коннора Бедарда та Корі Перрі. Це могло статися, коли мами гравців їздили разом з командою на матчі", — написало видання.

В свою чергу, агент Перрі — Пет Морріс заявив, що причина розірвання контракту не в хокеї, а в сімейних справах, що гравцеві потрібно вирішити особисті питання, і його клієнт хотів би зберегти приватність.

РЕКЛАМА

Маму першого номера драфта-2024 звати Мелані. Вона з'являлася на заходах разом із сином, потрапляла у кадр режисера під час матчів «Чикаго» (разом зі своїм чоловіком та батьком Коннора Томом). Перед початком сезону журналісти багато спілкувалися з Бедардом та його батьками, їхня родина виглядала зразковою. Тепер Мелані пішла з усіх соцмереж.

Мелані Бедард з сином-хокеїстом та чоловіком

РЕКЛАМА

Зазначимо, Корі Перрі, у якого є дружина та син Блейкні, у 2010 та 2014 роках виграв у складі збірної Канади олімпійські ігри, а у 2016-му — чемпіонат світу. У складі «Анахайм Дакс» форвард у 2007 році став володарем Кубка Стенлі. Щоправда, останнім часом Корі називають невдахою. Ще б! У 2020, 2021 та 2022 роках він виходив зі своїми командами (з «Далласом», «Монреалем» та «Тампою») у фінал Кубка Стенлі, але в результаті щоразу залишався без трофея.

Корі Перрі з дружиною та сином

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексхокеїст НХЛ помер у лікарні, йому перерізали ковзаном горло.

Фото «Чикаго Блекхоукс»

161

Читайте нас у Facebook та Instagram