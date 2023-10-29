Перерізали горло під час матчу: ексхокеїст НХЛ помер після ночі у лікарні
Ексхокеїст клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» Адам Джонсон напередодні зазнав серйозної травми під час матчу Кубка Великобританії і з перерізаним горлом був терміново доправлений до лікарні. У неділю, 29 жовтня, він помер, повідомляє New York Post. Раніше помер відомий хокеїст, який, як і батько, наклав на себе руки.
Інцидент стався на 33-й хвилині матчу між «Шеффілд Стілерз» та «Ноттінгем Пантерз», коли 29-річний гравець команди гостей Джонсон під час зіткнення отримав удар лезом ковзана суперника в шию. Весь у крові американський хокеїст спробував самостійно залишити майданчик, але дорогою на лаву запасних знепритомнів. Лікарям команди довелося реанімувати його на льоду.
Близько 8 тисяч уболівальників, які стали свідками страшної картини, попросили залишити арену в Шеффілді, а сам поєдинок було перервано. За словами одного з очевидців, деякі глядачі навіть непритомніли, багато хто плакав і втішав один одного. Що ж до Джонсона, то його терміново доправили до лікарні. Через менше ніж через добу хокеїста не стало.
«Адам, наш номер 47, був не лише видатним хокеїстом, але також відмінним товаришем по команді та неймовірною людиною, у якої все життя було попереду. Клуб дуже сумуватиме за ним і ніколи його не забуде», — йдеться у заяві «Ноттінгем Пантерз».
Додамо, що у липні хокейний клуб «Ноттінгем Пантерз» пережив трагедію, коли у віці 20 років помер один із головних талантів команди Алекс Грем. І ось нова біда з Джонсоном.
До речі, як повідомляє The Athletic, важкі травми шиї у хокеї рідкісні, але не безпрецедентні. Під час гри НХЛ у 1989 році Клінт Маларчук отримав поріз шиї ковзаном і перерізав одну з основних кровоносних судин, що йдуть від голови до грудей. Маларчук вижив, але після жахливої травми у нього розвинувся посттравматичний стресовий розлад. У 2008 році нападник «Флориди Пантерз» Річард Зедник перерізав сонну артерію, ще одну велику кровоносну судину, ковзаном товариша по команді, що вимагало екстреної операції. Він пропустив залишок сезону, але повернувся у гру в сезоні-2008/2009.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка російського хокею помер від раку головного мозку в 21 рік.
Фото NHL19