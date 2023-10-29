Перерізали горло під час матчу: ексхокеїст НХЛ помер після ночі у лікарні

Ексхокеїст клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» Адам Джонсон напередодні зазнав серйозної травми під час матчу Кубка Великобританії і з перерізаним горлом був терміново доправлений до лікарні. У неділю, 29 жовтня, він помер, повідомляє New York Post. Раніше помер відомий хокеїст, який, як і батько, наклав на себе руки.

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Інцидент стався на 33-й хвилині матчу між «Шеффілд Стілерз» та «Ноттінгем Пантерз», коли 29-річний гравець команди гостей Джонсон під час зіткнення отримав удар лезом ковзана суперника в шию. Весь у крові американський хокеїст спробував самостійно залишити майданчик, але дорогою на лаву запасних знепритомнів. Лікарям команди довелося реанімувати його на льоду.

Близько 8 тисяч уболівальників, які стали свідками страшної картини, попросили залишити арену в Шеффілді, а сам поєдинок було перервано. За словами одного з очевидців, деякі глядачі навіть непритомніли, багато хто плакав і втішав один одного. Що ж до Джонсона, то його терміново доправили до лікарні. Через менше ніж через добу хокеїста не стало.

Адам Джонсон грав у НХЛ за "Піттсбург Пінгвінз"

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«Адам, наш номер 47, був не лише видатним хокеїстом, але також відмінним товаришем по команді та неймовірною людиною, у якої все життя було попереду. Клуб дуже сумуватиме за ним і ніколи його не забуде», — йдеться у заяві «Ноттінгем Пантерз».

Додамо, що у липні хокейний клуб «Ноттінгем Пантерз» пережив трагедію, коли у віці 20 років помер один із головних талантів команди Алекс Грем. І ось нова біда з Джонсоном.

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До речі, як повідомляє The Athletic, важкі травми шиї у хокеї рідкісні, але не безпрецедентні. Під час гри НХЛ у 1989 році Клінт Маларчук отримав поріз шиї ковзаном і перерізав одну з основних кровоносних судин, що йдуть від голови до грудей. Маларчук вижив, але після жахливої травми у нього розвинувся посттравматичний стресовий розлад. У 2008 році нападник «Флориди Пантерз» Річард Зедник перерізав сонну артерію, ще одну велику кровоносну судину, ковзаном товариша по команді, що вимагало екстреної операції. Він пропустив залишок сезону, але повернувся у гру в сезоні-2008/2009.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка російського хокею помер від раку головного мозку в 21 рік.

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Фото NHL

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