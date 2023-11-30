Смерть з лісу: на Львівщині чоловіка вбила зрубана ним гілка

На Львівщині, де нещодавно сталася масштабна автотроща на трасі Трускавець — Львів, місцевий чоловік отримав смертельну травму під час заготівлі деревини у лісі. Як встановили правоохоронці, на нього впала сімнадцятиметрова зрубана гілка.

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Травмованого чоловіка виявив лісничий, який саме здійснював обхід ділянки — він і викликав на місце медиків. Проте, незважаючи на усі зусилля, врятувати життя пацієнта лікарям не вдалось.

До поліції інформація про чоловіка надійшла від медиків, які діагностували у пацієнта важку травму голови.

До встановлення обставин події була задіяна слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 48-річний житель міста Миколаїв Стрийського району.

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Підтверджено, що травму голови він отримав під час незаконної порубки дерев.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

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Нагадаємо також про трагедію на сусідній Тернопільщині, де поховали останки 16-річного Юрія Семенюка, який зник за загадкових обставин майже 20 років тому.

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