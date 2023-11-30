Шокувала всіх «добрим ранком»: Брітні Спірс вийшла на зв’язок із шанувальниками абсолютно голою

Коли Джеймі Лінн Спірс, сестра скандальної зірки, заявила, що візьме участь у реаліті-шоу, багато хто висловив побоювання, що вона наговорить «багато зайвого» про Брітні.

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Але, здається, поп-зірка і сама досить добре справляється з тим, щоб підтримувати свою репутацію «дуже гарячої» жінки. І що у своїй книзі «Жінка в мені» вона розкрила не всі свої таланти, обливаючи багном колишніх чоловіків.

Так, в соціальній мережі Брітні опублікувала ролик, на якому постала абсолютно голою.

«Доброго ранку», — каже вона, глузуючи на камеру.

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Звичайно, після цього в Мережі почалися масові обговорення відео. Шанувальники розділилися на два табори: одні підтримують розкутість артистки, інші ж стверджують, що подібними «голими» постами вона лише віддаляє від себе синів, яким і без того несолодко від усього, що відбувається в житті матері.

Нагадаємо, що ледь не єдиною жінкою, яка підтримала витівки Брітні, стала Періс Хілтон, яка нещодавно народила другу дитину і назвала її досить незвичним ім'ям Лондон.

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