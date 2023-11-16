Можливо розповідатиме про свою сестру Брітні: Джеймі Лінн Спірс візьме участь у реаліті-шоу

Після того, як наприкінці 2021 року було скасовано 13-річну опіку над Брітні Спірс, співачка неодноразово виступала проти своєї сім'ї з серйозними звинуваченнями. Її травмували та експлуатували. Музикантка також дорікала своїй сестрі — акторці Джеймі Лінн Спірс, стверджуючи, серед іншого, що та не була поруч з нею, а також використовувала її в своїх інтересах. Відносини між сестрами і братом зіпсувалися. Джеймі Лінн Спірс, ймовірно, незабаром розповість про це в деталях.

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Вона — одна з дванадцяти знаменитостей, які приїдуть для зйомок у реаліті-шоу «Я знаменитість» в джунглях 19 листопада. Для 32-річної Джеймі це була б ідеальна можливість пролити світло на свою сторону конфлікту з сестрою.

«Розповідати історії біля багаття? Я з нетерпінням чекаю на це», — натякає вона сама, як повідомляє британський таблоїд The Sun.

Вона розглядає шоу як шанс показати свою справжню сутність, а шанувальники чекають на Джеймі Лінн Спірс з нетерпінням. Вона сказала, що їй потрібно було отримати зелене світло від членів своєї сім'ї, щоби погодитись на зйомки.

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Про себе вона каже, що потрібно дуже багато, щоб зачепити її почуття.

«Поки це не стосується моїх дітей або моєї близької родини, ніщо не може мене образити. Я можу витримати багато лайна, і я не дозволяю йому вивести мене з рівноваги», — каже вона.

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Хто знає, чи може Джеймі Лінн Спірс показати свою вразливу сторону, якщо стосунки з її 41-річною сестрою випливуть назовні. Поки що мало хто з користувачів поділяє очікування Джеймі Лінн Спірс щодо її прибуття до табору в джунглях.

«Як ви можете давати комусь подібному платформу? Ніхто не хоче слухати її брехню про Брітні», — пишуть користувачі соцмереж.

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Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон підтримала Брітні Спірс на тлі виходу відвертих спогадів співачки.

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